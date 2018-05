Buchvorstellung im Leseclub

Anzeige

Im Leseclub in Friedrichsfeld werden neue Bücher vorgestellt und spannende Kapitel daraus vorgelesen. Wer selbst ein tolles Buch kennt, darf es gerne den anderen Kindern vorstellen und auch daraus vorlesen. Außerdem werden alle zusammen ab und zu gemeinsam ihren detektivischen Spürsinn aktivieren und allerhand Rätsel lösen.

Der nächste Leseclub findet statt am Mittwoch, 6. Juni, von 16 bis 17 Uhr in den Räumen der Bibliothek im Rathaus. Man sollte sich aber anmelden per Telefon 0621 47 32 29, per E-Mail stadtbibliothek.friedrichsfeld@mannheim.de oder während der Öffnungszeiten direkt in der Zweigstelle. -ion