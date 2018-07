Bürger machen ihrem Ärger Luft

Anzeige

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn beschäftigten bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung in Friedrichsfeld viele Einwohner (wir berichteten). Sitzungsleiterin Marianne Seitz (CDU) hatte daraufhin eine Vor-Ort-Begehung mit Verantwortlichen der Bahn organisiert. Den Termin gestern Morgen nahmen auch einige Anwohner wahr, um ihre Anliegen loszuwerden.

„Dass hier gebaut werden muss, verstehen wir“, führte etwa Christina Rude an. „Wir wünschen uns einfach eine klare Kommunikation.“ So habe sie von der Baufirma und der Bahn an ein und demselben Tag zwei widersprüchliche Informationsschreiben erhalten, beklagte Rude. Peter Prisslinger, Leiter des DB-Arbeitsgebiets Ingenieurbau, äußerte Verständnis: „Wir müssen an der Kommunikation arbeiten.“ Mit Bezug auf Beschwerden, dass Lkw die Straße versperren würden, stellte er jedoch klar: „Das, was die Firma macht, darf sie.“ An der Parkplatzproblematik könne die Bahn nichts ändern, erläuterte Prisslinger weiter. Für Straßensperrungen sei das Ordnungsamt zuständig.

Gestern Nachmittag erhielt Anwohner Marc Rude aus dem Mannheimer Rathaus die Auskunft, dass die Stadt mit dem verantwortlichen Bauleiter Kontakt aufgenommen habe. Dabei habe man explizit darauf hingewiesen, dass Baufahrzeuge, die zur Anfahrt auf Halteverbote angewiesen sind, nur zwischen 9 und 16 Uhr dort vorfahren dürften. Auch eine Absperrung des Wendekreises sei angemahnt worden.