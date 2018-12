Buslinien werden umgeleitet

Noch bis Freitag, 21. Dezember, ist in Mannheim-Friedrichsfeld die Kreuzung von Schwabenstraße und Saarburger Ring gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Straße. Die Sperrung hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt, werden die Buslinien 43, 44 und 46 umgeleitet. Die Haltestellen Saarburger Ring sowie Pfalzburger Straße können nicht bedient werden, alternativ werden zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet: Die Haltestelle Goetheplatz – an der Kreuzung von Hugenottenstraße und Vogesenstraße – sowie die Haltestelle Ahornstraße/Straßburger Ring – an der Kreuzung von Straßburger Ring und Ahornstraße. Durch die geänderte Linienführung kommt es zu geänderten Abfahrtszeiten, informiert die RNV.

Die Umleitungen im Überblick:

Linie 43: Die Linie bedient die Haltestellen Ahornstraße, Saarburger Ring sowie Langlachweg nicht. Stattdessen wird nach der Haltestelle Vogesenstraße die Ersatzhaltestelle Ahornstraße/Straßburger Ring angefahren. Daraufhin dreht der Bus und fährt zurück in Richtung Seckenheim Rathaus.

Linie 44: Die Haltestellen Ahornstraße und Saarburger Ring werden nicht angefahren. Alternativ wird zwischen den Haltestellen Friedrichsfeld Südbahnhof und Vogesenstraße die Ersatzhaltestelle Goetheplatz bedient. Nach der Haltestelle Vogesenstraße dreht der Bus, fährt auf seinem bisherigen Fahrtweg über die Haltestellen Friedrichsfeld Südbahnhof sowie Lilli-Gräber-Halle zurück und steuert dann die Haltestellen Langlachweg, Steinzeugstraße sowie Holzweg an.

Linie 46: Es entfallen die Haltestellen Saarburger Ring, Pfalzburger Straße sowie Friedrichsfeld Südbahnhof. Die Busse der Linie 46 fahren nach der regulären Haltestelle Ahornstraße daher direkt zur Haltestelle Neudorfstraße. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018