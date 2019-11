Cäcilientag des Kirchenchores

Zum Cäcilientag zu Ehren der Patronin der Kirchenmusik, der Heiligen Cäcilia (geboren um 200 n. Chr., gestorben um 230 durch Enthauptung in Rom) lädt der Kirchenchor St. Bonifatius Friedrichsfeld ein. Der Cäcilientag findet am Sonntag, 24. November, statt und beginnt mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der St. Bonifatius Kirche. Hierbei werden Werke der Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter, Dan Forrest und Henry Purcel erklingen.

Im Rahmen des Gottesdienstes werden auch langjährige Chormitglieder geehrt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein gemeinsames Mittagessen für aktive und passive Mitglieder sowie für Freunde und Gönner des Chors im Bernhardushof. -ion

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019