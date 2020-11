Cäcilientag mit Ehrungen

Jürgen Skarke (v.l.), Sieglinde Rude und Wolfgang Sachs. Marion Schatz (-ion)

Am vergangenen Sonntag hat der katholische Kirchenchor in Friedrichsfeld seinen Cäcilientag gefeiert. Dem durch die Corona-Verordnungen leider ausgedünnten Besucherkreis des Gottesdienstes wurde dennoch eine feierliche Stimmung zuteil. Chorleiter Wolfgang Sachs am Harmonium und seine Begleiterin Barbara Schirner (Alt- und Tenorflöte) bereiteten mit Werken von Georg Friedrich Händel und Akira Tanaka ein bewegendes Erlebnis.

Bei Andante, Largo und Allegro aus der Sonate G-Moll von Händel erlebten die Zuhörer das einfühlsame Zusammenspiel von Altflöte und Cembalo. Die Romanze des Japaners Akira Tanaka für Tenorflöte und Cembalo wurde ebenfalls gekonnt vorgetragen. Der Flötistin Barbara Schirner und Wolfgang Sachs auf dem Cembalo sowie Eva Öttinger an der Orgel dankten die Besucher mit lang anhaltendem Applaus für dir Ausgestaltung des Gottesdienstes.

60 Jahre aktiv

Die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft führte die Chorvorsitzende Monika Müller durch. Geehrt wurden für 60 Jahre Chorzugehörigkeit Sieglinde Rude, für 35 Jahre Leitung und Gestaltung des Chors dessen Leiter Wolfgang Sachs und für 30 Jahre Singen und etliche Jahre als 1. Vorsitzender Jürgen Skarke. -ion

