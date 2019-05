Calvin-Gemeinde feiert heute

Die Johannes-Calvin-Gemeinde in Friedrichsfeld feiert am heutigen Samstag, 11. Mai, ein doppeltes Jubiläum: Die Kindertagesstätte und den Gemeindeverein gibt es seit 125 Jahren. Gegründet wurde der Verein 1894 als „Frauenverein Friedrichsfeld“. Da der Verein wesentlich von Diakonissen-Schwestern im Kindergarten als auch in der Krankenpflege betreut wurde, hieß er auch „Schwesternverein“. Wie damals stehen auch heute im Mittelpunkt seines Wirkens das Zusammenleben der Gemeindeglieder und ganz besonders die Begleitung der Kleinsten. Das Jubiläumsfest beginnt um 14 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche mit einem Familiengottesdienst. Mit dem Titel „fördern – entfalten – aufblühen“ wirkt dabei die Kindertagesstätte Wallonenstraße mit. In der Kirche schließt sich um 14.30 Uhr ein Vortrag von Peter Herrmann zum Thema „Geschichtlicher Hintergrund und das evangelische Profil unserer Kita“ an. Ab 15 Uhr geht es mit dem Sommerfest in der benachbarten Kita weiter. Dabei gibt es ein Buffet mit Fingerfood, einen Sektempfang und einen Infostand des Gemeindevereins. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.05.2019