Calvin-Gemeinde lädt zu Fest ein

Das Konzert der á-cappella-Gruppe „anders“ am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der evangelischen Calvin-Kirche in Friedrichsfeld bildet den Auftakt zum Gemeindefest. Eintrittskarten für das Konzert sind unter anderem im Pfarrbüro erhältlich.

Der Sonntag, 22. September, startet mit dem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr, bei dem sich die neuen Konfirmanden vorstellen. Außerdem wird der Gemeinde im Rahmen des Gottesdienstes das Zertifikat „Grüner Gockel“ verliehen, eine Auszeichnung für besonders umweltgerechtes Handeln.

Das bunte Programm am Nachmittag gestalten Gruppierungen der Kirche und Friedrichsfelder Verein. Neben Speisen und Getränken, Kaffee und Kuchen gibt es für die Kinder Angebote mit Basteln, Spielen und einer Tombola. Auch die Erwachsenen dürfen ihr Glück an der Tombola versuchen oder Schönes und Dekoratives an den Verkaufsständen erwerben. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.09.2019