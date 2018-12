Chaos-Klinik sorgt für Lacher

In einer schnelllebigen Zeit mit sozialen Medien bleibe der persönliche Kontakt oftmals auf der Strecke, findet der erste Vorsitzende des Turnvereins 1892 Friedrichsfeld, Dirk Kappes. Die alljährliche Weihnachtsfeier sieht er deshalb als Gelegenheit, mal einen Gang zurückzuschalten und die Hektik hinter sich zu lassen: „Heute Abend wollen wir den ganzen Stress vergessen und uns gemeinsam auf Weihnachten einstimmen“, begrüßt er die Gäste. Diese können sich kurz vor den Feiertagen freilich nicht nur auf einen entspannten, sondern vor allem auf einen unterhaltsamen Abend beim Turnverein freuen. Dafür sorgen sowohl der Musikverein Friedrichsfeld als auch die örtliche Theaterspielgruppe.

Die Musik von Sven Häbich und Lucas Bitz an der Trompete, Dieter Frey und Stefan Dewald am Euphonium, Jochen Doll an der Posaune und Fabian Frey an der Tuba bringt den Saal in Weihnachtsstimmung. Jana Kappes, die Nichte des Vorsitzenden des Turnvereins, unterhält die Gäste mit der Geschichte „Die leckersten Plätzchen der Welt“. Auch die alljährliche Tombola darf bei der Feier natürlich nicht fehlen. Am Ende des Abends steht vor dem Ausgang eine lange Schlange von Gewinnern, die freudig ihre Geschenke entgegennehmen. Dank der neuen Inhaberin der Vereinsgaststätte, Dragane Blazanovi˙u, wird an dieser Weihnachtsfeier zum ersten Mal auch eine Dessertkarte ausgelegt, und die Gäste können zwischen Eis und Kaffee wählen.

Turbulentes Lustspiel

Nach dem besinnlichen Teil geht es beim Theaterstück „Wer kronk is, muss kerngsund soi“ turbulenter zu. Das Lustspiel in drei Aufzügen nach Uschi Schilling begeistert die Zuschauer auch dieses Mal mit Lokalkolorit und witzigen Pointen. Es entführt in ein Krankenhaus, das „natürlich keines mit normalen Gästen sein kann“, wie Kappes erklärt. Stattdessen befinden sich in der Klinik eine untaugliche Krankenschwester, ein chauvinistischer Arzt, ein Verrückter und eine neugierige Reinigungskraft. Mit Marcel Jarmuty erfährt die Gruppe auch dieses Jahr einen Neuzugang. Natascha Siesz, die im Jahr 2015 zum ersten Mal an einem Theaterstück in Friedrichsfeld beteiligt war, hat auch dieses Mal wieder viel Herzblut in die Proben gesteckt, genauso wie alle anderen Schauspieler auch.

Noch bei geschlossenem Vorhang ertönt das Intro der Schwarzwaldklinik, deren letzte Folge im Jahr 1989 ausgestrahlt wurde. Jedoch entführt die Theatergruppe das Publikum nicht in den Schwarzwald, sondern in die „Klinik am Straßburger Ring“. Mit Peter Manges als Professor Dr. Kruber und Gerd Gohlke als Dr. Marc Keller hat das Krankenhaus zwei Ärzte der besonderen Art eingestellt. Der eine zu fixiert auf das Aussehen, der andere immer auf der Suche nach seinen Akten, können beide ihren Patienten nicht die Pflege schenken, die sie eigentlich benötigen.

Pointen zünden beim Publikum

Auch die beiden Krankenschwestern Lisa (Natascha Siesz) und Hildegard (Irmgard Kahle) sind keine große Hilfe. Lieber widmen sie sich gemeinsam mit der Sekretärin Ariane Berger (Viola Doll) und der Putzfrau Olga (Karin Lutz) strategisch ausgefeilten Racheplänen. Nebenbei tragen Marcel Jarmuty als Hypochonder, Peter Großmann als Neurotiker und Jutta Preißendörfer als Dame von der Krankenkasse zu einem lebendigen Klinikleben so einiges bei.

Die gut verteilten, oft sehr zweideutigen Witze, zünden beim Publikum direkt, und die Darsteller müssen mehrfach den Zwischenapplaus abwarten, bis sie mit ihrem Text fortfahren können. Als Souffleuse hat Erika Kappes auch dieses Mal wieder ein paar Einsätze. Genau solche Aussetzer sind es aber, die der Theatergruppe ihren besonderen Charme verleihen und bei den Zuschauern für so manche Lacher sorgen.

Auch die Helfer hinter den Kulissen, dazu gehören Joachim Fritsch und Dieter Preißendörfer, sind für das gelungene Stück verantwortlich. Deshalb ernten sowohl sie als auch die gesamte Theatergruppe am Ende des Abends jede Menge Applaus.

Weitere Auftritte: 6. Januar (Seniorennachmittag), Freitag, 11. Januar (20 Uhr), Samstag, 12. Januar (19 Uhr) und Sonntag 13. Januar (17 Uhr).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018