Chor singt Pop- und Rocksongs

Der Chor der Musikgemeinschaft DaCapo veranstaltet am Samstag, 1. Februar, ein Jubiläumskonzert. Das Ganze läuft unter dem Titel „Sweet Dreams“ und findet in der Johannes-Calvin-Kirche (Wallonenstraße 18 in Friedrichsfeld) statt. Zum Repertoire der Gruppe gehören aktuelle Pop- und Rocksongs.

Aufgrund ihrer regelmäßigen Konzerte legen sie besonderen Wert auf Abwechslung und singen deshalb in verschiedenen Sprachen wie Deutsch, Englisch oder Französisch.

Die Karten gibt es für zehn Euro im Vorverkauf bei „Optik Faust“ in Rheinau, und „Schreibwaren Rudolph“ in Friedrichsfeld, oder für zwölf Euro an der Abendkasse vor Ort. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. lea

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020