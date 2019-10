Chorkonzert in der Calvin-Kirche

Im großen Chorkonzert der Kantorei der Calvin-Kirche Friedrichsfeld erklingt ein ganz besonderes Werk, das Requiem des französischen Spätromantikers Gabriel Fauré. Fauré schrieb ein fried- und liebevolles Requiem, in dem der Tod als Erlösung und Eintritt ins Paradies gesehen wird. Vor dem halbstündigen Werk für Sopran, Bariton, Chor und Orchester werden noch Werke von Händel, Mozart und Mendelssohn Bartholdy erklingen.

Das Konzert findet am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche statt. Die Mitwirkenden sind Anabelle Hund (Sopran), Michael Jäck (Bariton), Johanna Jung (Harfe), die Kantorei der Calvin-Kirche und die Sinfonietta Mannheim unter der Leitung von Claudia Schwabe. Karten zu 14 Euro (Schüler und Studenten 8 Euro) sind im Pfarramt der Johannes-Calvin-Kirche, in der Merian-Apotheke, bei Schreibwaren Rudolph sowie nach den Gottesdiensten erhältlich. -ion

