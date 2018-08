Christbaum für Goetheplatz gesucht

Anzeige

Zugegeben, bei den derzeitigen Temperaturen denkt wohl noch kaum jemand an Weihnachten. Aber es lässt sich auch nicht leugnen: In knapp vier Monaten ist schon wieder 1. Advent. Dann wird die Interessengemeinschaft Friedrichsfelder Vereine (IGF) wieder die Weihnachtsbeleuchtung in der Vogesenstrasse aufhängen und am Tannenbaum auf dem Goetheplatz anbringen. Dazu fehlt bisher aber noch das Wichtigste, nämlich der Baum. Wer einen Baum in vernünftiger Größe hat und ihn der IGF zur Verfügung stellen möchte, der sollte sich beim Vorsitzenden Reinhard Schatz, Telefon 0621/47 88 88, melden. Die IGF sorgt bei entsprechender Eignung gegen eine kleine Spende für das Fällen des Baumes. Er müsste allerdings von der Straße her gut zugänglich sein. -ion