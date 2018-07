Currywurst heiß begehrt

Anzeige

Über mangelnden Zuspruch konnten sich die Siedler in Alteichwald bei ihrem dreitägigen Sommerfest nicht beschweren. Vor allem am Sonntag nutzen viele Radfahrer die Gelegenheit zu einem Zwischenstopp. Hier unter der Schatten spendenden Pergola, den Zelten oder unter den Bäumen ließ es sich gut aushalten. Zumal die Siedler natürlich vor allem für genügend kühle Getränke gesorgt hatten. Die fanden dann auch an allen drei Tagen reißenden Absatz.

Los ging es wie immer am Freitagabend. Und da neue Leute auch neue Ideen einbringen – die Siedler haben einen neuen Vorstand – gab es in diesem Jahr erstmals Currywurst im Angebot. „Die wurde sehr gut angenommen“, versicherte die neue Gemeinschaftsleiterin Nicole Weinmann-Rupp am Sonntagmittag. „Wir sind schon fast ausverkauft.“ Doch das machte gar nichts, denn es gab ja noch viel mehr Kulinarisches im Angebot.

Musik zum Frühschoppen

Nicole Weinmann-Rupp freute sich zusammen mit ihrer Stellvertreterin Sonja Berberich über den großen Zuspruch. Am Samstagabend beispielsweise gab es zwar keinen Auftritt der Singgemeinschaft Frohsinn/Sängerbund mehr, aber die Männer waren mit ihren Frauen dennoch gerne zum Fest gekommen.