Daimler fördert die Bewegung

Seit rund einem Jahr gibt es beim Turnverein Friedrichsfeld das Projekt „Pfiff“ des Badischen Sportbundes. Hierbei soll vor allem Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter der Spaß an der Bewegung vermittelt werden. Hierzu ist der Turnverein eine Kooperation mit den beiden Kindertagesstätten eingegangen. Und so kommen nun immer dienstags und donnerstags die Kinder in zwei Gruppen in die Turnhalle, um dort ihrem Bewegungsdrang nachzugehen, was in den oft recht kleinen Turnräumen der Kindertagesstätten nicht in diesem Ausmaß möglich wäre. Mit Eva Koch steht dafür eine ausgebildete Übungsleiterin zur Verfügung, außerdem werden sie auch immer noch von einer Erzieherin betreut. So können die jeweils 15 Kinder einer Gruppe ganz nach Herzenslust laufen, toben und spielen.

Was bisher noch fehlte, waren passende und kindgerechte Geräte. Hilfe kam hier von der Aktion Daimler ProCent. Es handelt sich dabei um ein Projekt, welches der Daimler-Gesamtbetriebsrat 2011 ins Leben gerufen hat. Mitarbeiter können die Centbeträge ihrer Monatsabrechnung spenden, der Konzern verdoppelt dann den Betrag und die Mitarbeiter entscheiden auch, was mit dem Geld passiert. Der Focus liegt hierbei auf Projekten für Kinder und Jugendliche, für Menschen mit Behinderung, für Projekte im karitativen Bereich sowie im Natur- und Umweltschutz. Da Daimler-Mitarbeiter Sven Kappes selbst Übungsleiter beim Turnverein ist, stellte er den Antrag und konnte nun, zusammen mit TV-Vorstand Dirk Kappes sowie Rolf Lutz einen Scheck in Höhe von 4500 Euro aus den Händen des ProCent Koordinators Stefan Ress in Empfang nehmen.

Geld gut angelegt

„Das sind immer die schönen Termine eines Betriebsrates“ so Stefan Ress bei der Übergabe, die im Rahmen einer Übungsstunde von Pfiff stattfand. So konnte er sich gleich davon überzeugen, dass dieses Geld in einer Bewegungslandschaft sowie neuen Matten sehr gut angelegt ist. Er erläuterte die Aktion, welche nationale aber auch internationale Projekte unterstützt. Seit 2011 wurden 7,2 Millionen Euro in 1100 Projekte investiert. Die neuen Geräte finden auch im weiteren Kindersportbetrieb ihren Einsatz. „Das fängt schon beim Eltern-Kind-Turnen an und geht über sämtliche Kindergruppen“ so Übungsleiterin Ina Maar. „Die Kinder finden das einfach toll“, so Sven Kappes, der das Bubenturnen leitet. -ion

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018