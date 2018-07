Dank fleißiger Helfer weiter schuldenfrei

Anzeige

Mehr als 700 freiwillige Arbeitsstunden haben die fleißigen Helfer im Friedrichsfelder Skiclub in den Um- beziehungsweise Neubau ihre Tennishütte gesteckt. Jetzt ist das Projekt so gut wie vollendet, und so fand die jüngste Hauptversammlung auf der Terrasse des neuerbauten Clubhauses statt.

Vorsitzender Karlheinz Ruf dankte allen Mitgliedern, die diesem Projekt im Vorfeld zugestimmt hatten. Nachdem die Stadt Mannheim und der Badische Sportbund die Gewährung der Zuschüsse in Aussicht gestellt hatten, war der Startschuss für den Umbau gefallen. Das Ziel, keine Kredite aufnehmen zu müssen, sei dank der Arbeitsleistung der Mitglieder erreicht worden.

Erfolgreiche Ausbildung

Über eine erfolgreiche Skisaison berichtete Pascal Baumgärtner. Insbesondere bedankte er sich bei den Skiübungsleitern und vielen freiwilligen Helfern. Trotz einiger ausgebuchter Skifreizeiten könne man Rücklauftendenzen erkennen, gegen die es zu arbeiten gelte. Das Interesse an den Kinder- und Jugendfreizeiten sei sehr zufriedenstellend. Durch die erfolgreiche Ausbildung weiterer Übungsleiter sei ebenso der Fortbestand der DSV-Skischule gesichert.