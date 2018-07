„Das Beste ist doch die Garde“

Anzeige

Wie man dem Regen mit guter Laune trotzt, das weiß der Karnevalsverein der Schlabbdewel schon lange. Auch wenn das Wetter bei ihrem Grillfest dieses Mal nicht die ganze Zeit so mitspielt, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, brummt es im Siedlerheim bis nach Mitternacht.

An der gewohnten Open-Air-Bar können sich die Gäste ihre Cocktails frisch zubereiten lassen, während im Ofen die leckeren Flammkuchen backen. „Wir wollten mit den Flammkuchen selbst mal etwas Neues ausprobieren“, erzählt Uwe Süfling, der Gardeminister der Schlabbdewel. So richtig voll wird der Garten des Siedlerheims jedoch vor allem am Sonntag, denn da wartet die Hauptattraktion auf die Gäste: Der Gemeinschaftstanz der Garde. Alle vier Gruppen haben sich zusammengetan und einen Tanz einstudiert. „Die Garde ist doch das Beste am ganzen Verein, ihr seid unser Aushängeschild“, freut sich Sitzungspräsident Mathias Baier. Und schließlich sei das Ganze ja eben auch ein Garde- und kein Gartengrillfest, scherzt er.

Was bei einem traditionellen Gardegrillfest natürlich nicht fehlen darf, ist das Spielmobil des Friedrichsfelder Jugendtreffs. Den ganzen Sonntag über unterhält Jugendleiter Thomas Lehr mit seinen Unterstützern aus dem Jugendrat die jüngeren Gäste mit abwechslungsreichen Spielen.