„Das ist ja schon richtiger Leistungssport“

Zum ersten Mal hatten die Schlabbdewel-Carnevalisten zu einem Gardeball in die Lilli-Gräber-Halle eingeladen. „Es hat alles bestens geklappt“, stellte ein zufriedener Gardeminister Uwe Süfling am Ende fest. Zusammen mit dem Präsidium hatte er den Gardeball für rund 400 Aktive vorbereitet. Sein Dank galt allen Helfern und Förderern der Veranstaltung.

Eigentlich hätte der Ball schon vor einem Jahr zum 55. Gardejubiläum stattfinden sollen, aber da war die Heizung in der Halle über mehrere Monate kaputt. So veranstaltete man nun eben einen „Gardeball 55+1“. Normalerweise besuchen die Schlabbdewel-Garden in der Kampagne zahlreiche solcher Bälle in der Region und sind dort auch immer sehr erfolgreich. Jetzt waren sie die Gastgeber und kümmerten sich um das Wohl von Teilnehmern und Besuchern. Diese waren sehr zahlreich in die Halle gekommen, so dass man an der Kasse schnell „ausverkauft“ meldete.

Pokale für alle

Was die Besucher auf der Bühne geboten bekamen, das war eine enorme Vielfalt an tänzerischen Darbietungen. „Das ist ja schon richtiger Hochleistungssport“, bemerkte staunend eine Besucherin ob der Akrobatik, die vor allem die Tanzmariechen und Tanzpaare an den Tag legten. Der offizielle Start des Gardeballs war zwar um 12 Uhr, doch bereits ab 10 Uhr herrschte ein reges Treiben in der Halle, die sich für diese Veranstaltung als sehr geeignet erwies. Es gab genügend Umkleideräume und auch genug Möglichkeiten für die Tänzerinnen und Tänzer, sich vorzubereiten. Das wurde allseits gelobt.

Los ging es am Vormittag überwiegend mit den Kleinsten, nämlich den Minis, die beispielweise als Schmetterlinge und Raupen, Wichtelhelden oder Eulen über die große Bühne wirbelten. Hier gab es auch keine Bewertung, alle bekamen einen Pokal. Alle Tänze waren in insgesamt acht Blöcke aufgeteilt. Bewertet wurden sie von den erfahrenen Trainern Sandra Getrost, Sina Trauner und Markus Hanke.

Da die meisten anwesenden Gruppen sowohl einen Marsch als auch einen Schautanz gemeldet hatten, musste natürlich auch genügend Zeit zum Umziehen für die Mädchen und Jungs bleiben. Und so sahen die Gäste in der ersten Hälfte überwiegend Marsch- und Solistentänze. Nach einer kleinen Pause ging es dann mit den Schautänzen weiter. Das war nun noch einmal etwas für das Auge, denn teilweise gab es dazu auch aufwendige Kulissen oder Kostüme. Sie luden beispielsweise ein zur „Geburtstagsparty bei den Tieren im Wald“, ließen Marionetten tanzen oder verkündeten „In der Hölle ist die Mode los“.

Moderiert wurde der Gardeball von Samantha Riesland und Ina Sanzol-Rieth, beides Mitglieder der Aktivengarde der Schlabbdewel. Für die Technik waren Elmar Petzinger und Markus Zimmermann zuständig. Das Rote Kreuz musste zum Glück nur bei einer einzigen Fußverletzung tätig werden, ansonsten verlief der Tag unfallfrei. Nicht unerwähnt bleiben soll die Fairness des Publikums, die wirklich allen Auftritten reichlich Beifall spendeten.

Ebenso fair ging es bei der abschließenden Siegerehrung zu. Auch hier wurden alle Platzierten mit viel Beifall für ihre tollen Leistungen belohnt. „Hier war alles bestens, angefangen von den Bedingungen in der Halle bis hin zur Verpflegung“, sagte eine Trainerin und versprach: „Beim nächsten Mal sind wir gerne wieder mit dabei.“ Ob es ein nächstes Mal gibt, das muss noch entschieden werden. Bei dem Erfolg dieser Veranstaltung ist es aber durchaus denkbar.

Info: Fotostrecke: morgenweb.de/friedrichsfeld

