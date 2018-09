Die Theatergruppe des Turnvereins Friedrichsfeld. © turnverein

Nach dem großen Erfolg des letzten Stückes „Auf Amts-Wegen“ von Heinz Jürgen Köhler, hat die Theatergruppe des Turnvereins Friedrichsfeld für die neue Spielzeit 2018/2019 wieder ein tolles Stück heraus gesucht. „Wer kronk is, muss kernxund soi“ von Uschi Schilling führt die Zuschauer direkt in das Untersuchungszimmer von Professor Dr. Kruber. Im Kreiskrankenhaus Friedrichsfelder ist schwer was los. Das muss man einfach Live erleben. Bei der ersten Leseprobe war allen klar: „Das wird wieder ein Kracher.“

Neben dem altbewährten Team um Viola Doll, Irmgard Kahle, Karin Lutz, Jutta Preißendörfer, Natascha Siesz, Peter Großmann, Gerd Gohlke, Peter Manges und Souffleuse Erika Kappes, gibt Marcel Jarmuty sein Debüt auf der Bühne des TV. Marcel ist als aktueller Fastnachtsprinz der Schlabbdewwel und Tänzer bei den „Dewelboys“ im Mannheimer Raum wohlbekannt und er freut sich sehr auf diese „neue Aufgabe“.

Premiere ist bei der TV Weihnachtsfeier am 22. Dezember. Nach dem Seniorennachmittag am 6. Januar folgen die öffentlichen Auftritte am Freitag 11. Januar (20 Uhr), Samstag 12. Januar (19 Uhr) und Sonntag 13. Januar (17 Uhr). -ion

