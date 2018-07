Der Blick geht bis nach Südamerika

Anzeige

Rund 50 Helfer am Start

Für noch mehr musikalische Unterhaltung sorgt die Flötengruppe unter der Leitung von Michaela Muck. Zusammen führen sie das Stück „Der kleine Vampir“ auf, später darf jeder einzelne mutige Musiker ganz alleine ein Lied präsentieren. Als Belohnung warten die Pfadfinder draußen mit Luftballontieren. Ob Hund, Blume oder ein bunter Hut: Die Pfadfinder erfüllen jeden Wunsch der Kinder. Rund 50 Helfer stellen den Bazar auf die Beine, so auch die beiden Sechzehnjährigen Felix und Simon. „Wir machen das für unsere Firmung, dazu müssen wir nämlich mit solchen Projekten wie diesem hier Punkte sammeln“, erläutern sie. So sorgen sie unter anderem dafür, dass die Gäste, die sich unter den Platanen einen schattigen Platz gesucht haben, mit Getränken versorgt werden.

Wovon viele der Friedrichsfelder Bürger nicht wissen, ist, dass die Kirchengemeinde St. Martin eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Peru unterhält, in Santa-Maria del Valle. Jedoch versucht die Seelsorgeeinheit mit bunten Handarbeiten von dem südamerikanischen Kontinent und fair gehandelten Waren darauf aufmerksam zu machen. „So etwas geht in Friedrichsfeld leider schnell unter“, weiß Barbara Lichter. Um so schöner ist es jedoch, dass sich mit dem Bazar wieder eine Möglichkeit bietet, auf die zahlreichen Angebote im Ort aufmerksam zu machen. niz

