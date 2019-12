Die Mitgliederzahl wächst

„Wie können wir das Interesse am Verein wecken?“, fragte sich der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Friedrichsfeld, Ludiwg Mühlbauer, bei der Jahreshauptversammlung. Seitdem es ein übermäßiges Angebot an Obst und Gemüse in den örtlichen Supermärkten gebe, habe sich die Bedeutung der Obst- und Gartenbauvereine verschoben. „Deswegen gibt es einen neuen Stellenwert: den Bio-Anbau“, erklärte er. Dadurch werde das Interesse an Vereinen wie diesem wieder gestärkt, freute er sich.

Bei der Versammlung zog Mühlbauer Bilanz und blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Mit diversen Schneidekursen gelang es dem Verein, in der Vereinskultur Präsenz zu zeigen. Doch auch vereinsintern hörte das Lernen nicht auf: So hatte Mühlbauer die Ausbildung zum Obst- und Gartenbaufachwirt abgeschlossen, und trug somit zur Steigerung der fachlichen Expertise bei.

Der Verein engagierte sich aber auch anderweitig. So nahmen einige Mitglieder des OGV wieder an der Müllsammelaktion der Stadt Mannheim teil, und trugen dazu bei, den Ortsteil rauszuputzen. Für das Engagement gewann der Verein 200 Euro für die Vereinskasse dazu. Auch beim Sommertagsumzug waren wieder zahlreiche Mitglieder mit dem neu gestrichenen Wagen am Start.

Die andauernde Präsenz des OGV zahlt sich aus: In diesem Jahr konnte der Verein einen Mitgliederzuwachs verzeichnen und kann nun 118 Mitglieder zählen. Doch der Appell blieb nicht aus: „Bitte helft mit, den Verein noch attraktiver zu gestalten“, sagte Mühlbauer am Ende seines Geschäftsberichts. Da ein Verein mit seinen Mitgliedern steht und fällt, sprach der Bezirksvorsitzende, Sven Stein, drei Ehrungen aus. Herbert Frank, Peter Ihrig und Peter Klingmann sind dem OGV nun schon seit 25 Jahren treu und erhielten dafür eine silberne Ehrennadel.

Drei Ehrungen

Nach drei Jahren standen bei dieser Hauptversammlung mal wieder Neuwahlen an. Ohne Ausnahme wurde der gesamte Vorstand in seinem Amt bestätigt. Somit setzt Ludwig Mühlbauer sein Amt als erster Vorsitzender nun im siebten Jahr fort, zweiter Vorsitzender bleibt Karl-Heinz Eichhorn. Mit Siegfried Bock als Schriftführer, Annette Lentz als Kassiererin, Dieter Link, Lothar Maurer, Wolfgang Weinkötz und Gerhard Schmitt als Beisitzer ist der Vorstand vollständig. niz

