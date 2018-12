Die Weihnachtsgeschichte auf kurpfälzisch

Etwas ganz Besonders hatte sich in diesem Jahr Kantorin Claudia Schwabe zum traditionellen Weihnachtskonzert einfallen lassen. Es gab nicht nur wie immer Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen, die Weihnachtsgeschichte von Carl Orff wurde in Friedrichsfelder Mundart aufgeführt.

Genau vor 70 Jahren hat Carl Orff diese Weihnachtsgeschichte innerhalb kürzester Zeit für eine Radiosendung geschrieben – auf bayrisch. Ins Kurpfälzische wurde sie von Peter Herrmann übertragen und nun im Rahmen des Weihnachtskonzertes aufgeführt. Neben der Kantorei, dem Jugend-Projektchor, dem Kinderchor und dem Flötenkreis wirkten dabei auch der Orff-Spielkreis, das Weihnachtsorchester und die Konfirmanden mit. Die drei Hirten wurden von Sven Gebhardt, Noah Ernest und Stuart Pfister gespielt, Lea Gebhardt war der Verkündigungsengel und Maja Maaß und Maya Ulrich Maria und Josef.

Die Geschichte ist bekannt. Die Hirten auf dem Feld wundern sich, warum ihre Tiere so unruhig sind, schlafen aber dennoch ein. Bis ihnen ein Engel erscheint und verkündet: Im nahen Bethlehem wurde der Erlöser der Welt geboren. Viele Engel bestätigen das mit dem Gloria. Schnell packen die Hirten ein paar Geschenke ein und eilen nach Bethlehem, um dem Kind in der Krippe zu huldigen.

Ungewohnte Klänge kündigen eine ganze Karawane an. Die Heiligen Drei Könige kommen mit Elefant und Kamelen, um ebenfalls dem Kind zu huldigen. Nachdem sie ihre Geschenke abgeliefert haben, machen sie sich direkt wieder auf den Heimweg, was die Hirten sehr verwundert. Hätten sie doch etwas mehr Unterstützung für das Kind in der Krippe erhofft. Mit dem Gesang der Engel geht die Geschichte dann auch zu Ende und die Akteure wurden mit viel Beifall bedacht.

Zugabe und Plätzchen

Um die Geschichte herum gab es viele schöne Lieder zur Weihnachtszeit wie etwa zur Eröffnung „Tochter Zion“, „Wunderneues“ oder „Kommet ihr Hirten“, bei denen die Kirchenbesucher auch gerne mitsingen durften. Weiter ging es mit „In einer Höhle zu Bethlehem“, „Go tell it to the mountain“ oder „Hark! The herald angels sing“. Nach dem Segen sangen dann alle gemeinsam „O du fröhliche“.

Nun folgte ein lang anhaltender Applaus für alle Akteure und natürlich die Leiterin Claudia Schwabe. Mit einer Zugabe wurden die Besucher dann in die Nacht entlassen. Da das Weihnachtskonzert im Rahmen der Aktion Offenes Adventsfenster stattfand, gab es für jeden Besucher auch noch ein Plätzchen mit auf den Weg. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018