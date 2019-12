Dieter Link 30 Jahre dabei

Viele fleißige Hände hatten den Saal des ehemaligen Gasthauses „Zur Sonne“ zur Weihnachtsfeier des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wieder in weihnachtlich-festliche Stimmung getaucht. So freute sich Vorsitzender Richard Matuszewska über viele Mitglieder und Freunde der AWO, die zur Feier gekommen waren. Nachdem sich alle an Kuchen, Stollen und Kaffee gestärkt hatten, lud Ruth Lieske zum Weihnachtsliedersingen ein, welche sie mit dem Akkordeon begleitete.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier werden auch immer wieder Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt. So konnte in diesem Jahr Matuszewska Dieter Link gratulieren, der bereits seit 30 Jahren Mitglied ist und unter anderem auch zu den tatkräftigen Helfern des Ortsverbandes zählt. Für ihn gab es ein Weinpräsent und für Ehefrau Marianne, die ebenfalls über viele Jahre für die AWO unentbehrlich war, einen Blumengruß. Einen weiteren Blumengruß bekam Ruth Lieske, die für das musikalische Programm zuständig war.

Dieter Heid erhielt einen Weihnachtsstern dafür, dass er sich immer um die Räumlichkeiten kümmert. Hier ging der ganz besondere Dank des Vorsitzenden an die Gartenstadtgenossenschaft, welche die Räumlichkeiten für die Veranstaltungen der AWO stets kostenlos zur Verfügung stellt.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier stellt Paul Hennze, Vorstandsmitglied des NABU, immer den Vogel des Jahres 2020 vor. Dieses Mal ist das die Turteltaube. Viele der Anwesenden wunderten sich, dass es diesen, allerdings sehr seltenen Vogel, wirklich gibt. Ein Foto hatte Matthias Link aufbereitet und stellte es allen Anwesenden zur Verfügung. Selbst Hennze hat in den vergangenen Jahren kaum noch welche gesehen. Früher sah oder besser hörte man sie oft Ende April an einer bestimmten Stelle der Riedwiesen. Dort haben sie, nach der Rückkehr aus dem Winterquartier, ihre Balzflüge mit einem weit hörbaren Trillerton gemacht.

Vogel steht auf Roter Liste

Hennze selbst habe jedoch schon seit gut zehn Jahren keine mehr gesehen. „Die Turteltauben sind zudem schlampige Nestbauer, so dass auch immer wieder Eier oder gar junge Vögel aus den Nestern fallen“, so Hennze. In ihrem Aussehen erinnern die Turteltauben eher an einen Turmfalken als an eine Taube. Zum Überwintern zieht es sie nach Afrika. In einigen Ländern der EU werden sie sogar gejagt, so dass die Turteltaube inzwischen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten steht.

Nach einigen weiteren Weihnachtsliedern gab es noch von Liesel Vesely lustige Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit. Mit einem gemeinsamen Abendessen klang die stimmungsvolle Feier dann aus. -ion

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019