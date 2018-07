Dressurturnier beim Reitverein

Anzeige

Am Wochenende lädt der Reit- und Fahrverein Mannheim-Friedrichsfeld von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juli, ein zum Dressurturnier. Los geht es am Samstag mit den Dressurprüfungen für Kinder und Jugendliche, die auch noch am Samstag stattfinden. Der Höhepunkt am Samstag ist die E-Kür mit Kostüm und Musik, die gegen 18 Uhr startet.

Am Sonntag folgen dann die verschiedenen Abteilungen der Reitwettbewerbe, die Führzügelklasse und zum Abschluss die große M-Dressur ab etwa 15.30 Uhr. Das Turnier findet auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins in der Sulzer Straße statt. Der Eintritt ist frei, Besucher sind herzlich willkommen. -ion