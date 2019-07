Dressurturnier des Reitvereins

Der Reit- und Fahrverein richtet wieder sein Dressurturnier aus. Es findet statt am kommenden Wochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Juli. Los geht es am Freitagnachmittag ab 12.30 Uhr mit der Dressurpferdeprüfung Kl. A. Bis Sonntag gibt es dann nahezu 20 Prüfungen in den verschiedenen Kategorien und Klassen.

Ein Höhepunkt ist sicher wieder die Kostümkür mit Musik am Samstag um 17.45 Uhr. Mit der Dressurprüfung Kl. M am Sonntag um 14.45 Uhr endet das Dressurturnier. Besucher sind an allen drei Tagen willkommen. Für Speis und Trank ausreichend gesorgt. Bereits zwei Wochen später, nämlich vom 9. bis 11. August lädt der Reitverein dann zu seinem Springturnier ein. -ion

