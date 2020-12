Advents- und Weihnachtsdekoration wird im Hause Charrounat und Stadler großgeschrieben: Das sieht man schon, wenn man an dem Haus in der Flamländer Straße vorbeiläuft und die hübsch dekorierten Fenster sieht. Weiter geht es dann im Innenhof. Auch hier ist alles wunderschön weihnachtlich dekoriert und erstrahlt abends in einem schönen Licht. Doch ein ganz besonderer Schatz verbirgt sich im Anbau des Hauses und ist somit nur Besuchern zugänglich – eine wunderschöne Krippenlandschaft, die mit jedem Jahr noch etwas größer wird.

Eric Charrounat kennt das aus seiner elsässischen Heimat. Als dann Sohn Etienne im Jahre 2001 zur Welt kam, hat er angefangen, hier eine solche Landschaft zu bauen. „Doch die erste hat mir nicht gefallen“, sagt Eric Charrounat. Das heutige Weihnachtsdorf entstand etwa zwei Jahre später und wurde jedes Jahr weiter ausgebaut. So kamen auch in diesem Jahr wieder zwei weitere Gebäude hinzu. Inzwischen wird es aber schon fast zu eng.

„Ich glaube, für nächstes Jahr muss ich mir einen neuen Platz suchen“, meint der „Baumeister“. Denn schon jetzt hat er Ideen, wie man das Ganze noch erweitern könnte. „Es ist eigentlich schade, dass man es von außen nicht sehen kann“ so Marina Stadler. Sie habe sogar schon überlegt, ob man die Landschaft vielleicht auf einen fahrbaren Tisch stellen könnte, damit man es ans Fenster schieben kann. Doch vorerst bleibt alles da wo es ist.

Die vielen Gebäude hat Eric Charrounat alle selbst gebaut. Er arbeitet bei der MVV und wendet dafür in seiner Freizeit auch mal locker 12 bis 13 Stunden auf, pro Tag versteht sich. Bis ein solches Häuschen fertig ist, vergehen da schon mal drei bis vier Tage. „Wenn ich mal angefangen habe, dann kann ich so schnell nicht mehr aufhören“. Da werden dann winzig kleine Fenster gezimmert, die Gebäude aus Holz gebaut und bemalt und auch die Beleuchtung installiert. Neben der Beleuchtung für die Häuschen oder Laternen auf den Straßen gibt es zum Beispiel auch eine brennende Burg.

Überhaupt legt Charrounat viel Wert auf die passende Dekoration. Schließlich soll möglichst alles authentisch wirken, in Miniaturform versteht sich. Mit Ausnahme der Figuren ist hier alles echte Handarbeit, darauf legt er Wert. Die Ideen für seine Landschaft kommen ihm während des Jahres, ab Herbst werden sie dann umgesetzt. Stehenbleiben darf sie dann bis zum 6. Januar, um dann verstaut und ab dem ersten Advent wieder aufgebaut zu werden.

Bei aller Freude gibt es in diesem Jahr aber auch einen kleinen Wermutstropfen. Außer Sohn Etienne, der noch zu Hause wohnt, kann in diesem Jahr niemand zu Besuch kommen. „Meine Kinder und Enkel leben alle in Frankreich, im Elsass und in der Nähe von Paris. Ein Besuch ist leider nicht möglich.“ Und auch die Silvesterparty mit Freunden, die Eric Charrounat und Marina Stadler hier jedes Jahr feiern, muss in diesem Corona-Jahr ausfallen. Aber sich an der Winterlandschaft zu erfreuen, das ist zum Glück noch möglich. -ion

