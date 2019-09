Ein „Grüner Gockel“ für die Calvin-Gemeinde

Die Johannes-Calvin-Gemeinde in Friedrichsfeld darf sich fortan mit dem Zertifikat „Grüner Gockel“ schmücken. Damit wird die Gemeinde für ihr umweltfreundliches und nachhaltiges Handeln ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte Sonja Klingberg-Adler von der Badischen Landeskirche beim Familiengottesdienst zum Gemeindefest.

Um Gottes Schöpfung auch für unsere Nachwelt zu erhalten, hat es sich die Badische Landeskirche zur Aufgabe gemacht, bis 2020 die Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren. Bereits 2016 lag man nach eigenen Angaben bei 34 Prozent. Bei den Landeskirchen und Diözesen sei man damit Vorreiter, so Sonja Klingberg-Adler. Das Ziel könne man aber nur mit Hilfe der Gemeinden erreichen, so die Umweltmanagerin weiter. Dafür sei viel ehrenamtliches Engagement nötig.

In Friedrichsfeld sei der Kraftakt vor allem dank Sven Gebhardt gelungen. Man habe alles ohne externe Begleitung geschafft, das sei sehr selten. Der Gutachter sei begeistert gewesen, lobte Sonja Klingberg-Adler. Es handle sich hier um einen längerfristigen Prozess. Nun gelte es, alle geplanten Maßnahmen auch umzusetzen. Wie das geht, darüber hatte sich der Bauausschuss der Gemeinde im Vorfeld Gedanken gemacht. Was fehlte, war jemand, der sich darum kümmert. Mit Sven Gebhardt war dieser jemand gefunden. Er wurde der Vorsitzende des Umweltausschusses, ihm zur Seite stehen Thomas Moog, Günter Bitz, Gerhard Lippert und Michael Jäck.

Bereits im Jahr 2016 fand die Auftaktveranstaltung zum Grünen Gockel statt. Da galt es erst einmal, sich zu informieren, was man tun kann innerhalb der eigenen Gemeinde. Bis heute ist vieles passiert, doch es geht natürlich auch weiter. „Die Überreichung des Zertifikates ist quasi erst der Anfang“, so Pfarrer Michael Jäck. Der Grundgedanke ist es nämlich, Arbeitsabläufe in der Gemeinde so zu organisieren, dass eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes erreicht wird. So werden beispielsweise viele Wege innerhalb der Gemeinde mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt. Sämtliche Leuchtmittel wurden gegen LED ausgetauscht. Im Büro wird Umweltpapier verwendet. Die Neubepflanzung neben der Kirche erfolgte mit heimischen und insektenfreundlichen Pflanzen. Alle Heizungen bekamen elektrische Regler, damit auch wirklich nur dort geheizt wird, wo es notwendig ist. Außerdem findet im Winter der Gottesdienst im Gemeindehaus statt, damit die Kirche nicht für nur einen Sonntagvormittag aufgeheizt werden muss.

Jetzt geht es an die Ölheizung

„Wir haben jeden Monat sämtliche Zählerstände kontrolliert und aufgeschrieben, um zu sehen, wo wir noch einsparen können“, so Michael Jäck. All das floss ein in die gut 40-seitige Umwelterklärung, die für den Grünen Gockel eingereicht werden musste. „Als nächstes müssen wir überlegen, was wir mit unserer Ölheizung machen beziehungsweise durch was wir sie ersetzen“, blickte Michael Jäck voraus. Doch auch da wird Sven Gebhardt und seinem Team sicher etwas einfallen.

