Ein mehr als überzeugender Konzertabend

Wer meint, dass A-cappella-Musik langweilig, altbacken und fade ist, weil die fetten Gitarrengrooves fehlen und auch keine Schlagzeugklänge oder Keyboardsounds zu hören sind, der hat „Anders“ noch nicht erlebt. Hinter „Anders“ stehen fünf junge Männer, die mit ihrer Stimmgewalt mehr als nur überzeugen.

Quintett oder Combo klingt zu verstaubt, aber als Boygroup sehen sie sich auch nicht. „Wir wissen selbst nicht so genau, als was wir uns bezeichnen könnten, jedenfalls nicht als Boygroup. Die werden in den Charts regelmäßig hochgejubelt, wir hingegen legen deutlich mehr Wert auf unsere Texte“, erklärte Johannes Berning, der kreative Kopf der Gruppe.

Das Konzert fand in der evangelischen Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld statt, worüber sich besonders Pfarrer Michael Jäck sehr glücklich zeigte: „Die Kirche ist als Konzertraum sehr beliebt, bietet eine gute Akustik und die Größe ist optimal.“ Er begrüßte die Konzertbesucher mit den Worten:“ Ich wünsche uns allen einen ganz „anderen“ Abend.“ Genau diesen bekam das Publikum auch. Gleich bei ihrem ersten Stück wurde klar, wie viel Spaß „Anders“ selbst bei der Sache haben. Johannes Berning begrüßte die Gäste mit den Worten: „Wir sind „Anders“ aus Freiburg und freuen uns, wieder einmal in der Metropole Mannheim-Friedrichsfeld zu sein.“