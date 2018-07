Anzeige

Wenn man ihn so locker durch den Wald laufen sieht, dann kann man es kaum glauben. Aber Dieter Nist (Bild) wird am heutigen Freitag tatsächlich 80 Jahre alt. Wobei bei ihm alt irgendwie nicht passt. Dieter Nist ist ein Sportler durch und durch. Begonnen als Fußballer und Leichtathlet beim FC Germania entdeckte er schnell seine Leidenschaft für das Laufen. Als einer der besten Jugendsprinter schaffte er die 100 Meter in 10,8 Sekunden. Er war Teilnehmer bei Deutschen Meisterschaften sowie 30 Mal Rhein-Neckar-Kreismeister im Sprint, Mehrkampf und auf der Langstrecke.

Länderkampf in Frankreich

Erfolge gab es für ihn zudem bei den Badischen Meisterschaften in den Laufdisziplinen und im Weitsprung. Außerdem war er Sieger im Dreikampf beim Landesturnfest und insgesamt sechs Mal Pfalzmeister in den Laufdisziplinen 100 und 200 Meter sowie mit der 4 x 100 Meter-Staffel.

Am Länderkampf Frankreich-Deutschland in Lyon nahm er im Sprint und mit der Staffel teil. Erfolge verzeichnet der Jubilar auch jetzt im Seniorenbereich. So wurde er Badischer Vizemeister über 200 und 5000 Meter sowie im Weitsprung.