Einbruch in Fachhandel

Zu einem Einbruch ist es in der Nacht zum Montag in einer Fachhandlung für Dachprodukte im Stadtteil Friedrichsfeld gekommen. Am Montagmorgen kurz nach 3 Uhr wurde die Polizei durch einen Alarm in das Geschäft im Saarburger Ring gerufen.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein bislang unbekannter Täter versucht hatte, mehrere Eingangstüren des Gebäudes aufzuhebeln. Da diese allerdings offensichtlich seinen Anstrengungen standhielten, machte er sich an einem Fenster zu schaffen und stieg schließlich über dieses in das Gebäude ein. Mehrere Büroräume wurden dann von dem Unbekannten nach Beute durchsucht. Ob er dabei fündig wurde, steht noch nicht fest, so die Polizei. Auch der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. pol