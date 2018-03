Einbruch in Steinmetzwerkstatt

Anzeige

In der Zeit vom vergangenen Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ist es im Grenzhofer Weg in Friedrichsfeld zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich nach Angaben der Polizei von gestern zunächst über eine Holztür Zugang zu einer Steinmetzwerkstatt. Im Inneren durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Brauchbarem und ließ dabei mehrere Werkzeuge im Wert von über 8000 Euro mitgehen.

Im Anschluss suchte der Täter die nahegelegene Friedhofskapelle sowie ein Blumengeschäft heim. In beiden Fällen versuchte er eine der Zugangstüren aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Nach mehreren Versuchen ließ er dann schließlich von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen. red/pol