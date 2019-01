Eine kleine musikalische Reise durch Europa

Das festliche Neujahrskonzert des Pfeiffer-Trompeten-Consort nimmt die Zuhörer in der Johannes-Calvin Kirche mit auf eine kleine Reise durch Europa. Startpunkt ist in Frankreich, und es geht weiter über England bis nach Norwegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Trompeten-Quartett bestehend aus Joachim, Harald sowie Martin Pfeiffer und Julie Bonde gemeinsam mit Matthias Neumann an der Orgel in diesen Räumlichkeiten spielt. Jährlich stellt die evangelische Gemeinde den Musikern, die aus den verschiedensten Ecken Deutschlands zum Musizieren zusammenkommen, die Kirche als „Proberaum“ zur Verfügung.

Dank für Gastfreundschaft

„Morgen haben wir unser alljährliches Neujahrskonzert in Schwetzingen“, erzählt Joachim Pfeiffer, eines der Gründungsmitglieder des Consorts. Und da haben sie sich dieses Jahr gedacht, sie könnten auch mal im überschaubaren Friedrichsfeld ein Konzert geben. Sozusagen als Dankeschön für die Gastfreundschaft, meint Joachim Pfeiffer.

Obwohl auch in der Merian-Apotheke Werbung gemacht wurde, wie Katrin Binder erzählt, finden nur wenige Friedrichsfelder an diesem regnerischen Abend ihren Weg in die Kirche. Dabei ernten die Musiker reichlich Applaus, nicht zuletzt weil die Räumlichkeiten des Gotteshauses wie geschaffen sind für ein klassisches Konzert. Ob Allegro oder Largo, Walzer oder eine Ballade: Orgel und Trompeten klingen in der Kirche optimal.

Von den wenigen Gästen lässt sich das Consort, das sich Mitte der 80er Jahre in Heidelberg gründete, nicht entmutigen. „Vielleicht versuchen wir es nächstes Jahr noch einmal“, meint Joachim Pfeiffer. Bis dahin stehen aber noch einige andere Konzerte an, für die sich die Musiker monatlich zusammenfinden, um dann gemeinsam zu musizieren. niz

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019