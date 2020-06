Eingeschränkte Bücherei-Dienste

Die Zweigstelle der Stadtbibliothek ist eingeschränkt wieder geöffnet. Das teilte die Stadt mit. Medien können nur mit Terminvereinbarung ausgeliehen und zurückgegeben werden. Dazu hat man 15 Minuten Zeit. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren müssen zudem einen Mundschutz tragen. Sämtliche Veranstaltungen wie etwa der Vorlese-Spaß, Vorlese-Plus oder auch der Leseclub müssen vorerst bis zu den Sommerferien ausfallen. Auch wird es in diesem Jahr leider keinen Lesewettbewerb geben und auch der Tag der offenen Tür, der immer in Verbindung mit dem Sommerfest der Handharmonikafreunde stattfand, fällt in diesem Jahr aus. -ion

