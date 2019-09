Elefanten und Drachen voller Vorfreude

Friedrichsfeld.„Wir passen alle aufeinander auf“, versprach die Direktorin der Friedrichsfeld-Grundschule, Judith Falkenstein, den 43 Neuankömmlingen der ersten Klassen. Wie die Zweitklässler in einem Theaterstück zeigten, werden auch die Jüngsten der Schule mit den beiden Klassenlehrerinnen Bettina Mayer und Melanie Reidt in der Elefanten- und Drachenklasse in Friedrichsfeld schreiben, lesen und rechnen lernen. Aufgeregt saßen die Kinder in der ersten Reihe der Schulturnhalle und unterhielten sich nach der Vorführung gespannt über die Erwartungen an den ersten Schultag. niz

