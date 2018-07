Eltern machen ihrem Ärger auf Spielplatz Luft

Anzeige

Im Vorfeld des SPD-Stadtteilgesprächs gab es auch eine Aktion am Spielplatz in der Altkircher Straße. Bei Kaffee, Kuchen, Keksen und Mineralwasser hatten die Mitglieder der SPD um Ortsvereinschefin Pia Moog zum Gespräch eingeladen. Dabei war auch SPD-Stadtrat Ralph Waibel – und es ging um ein Thema, das zumindest die jüngeren Bürger in Friedrichsfeld zurzeit in Atem hält.

Pünktlich um 16 Uhr versammelten sich einige Mütter mit ihren Kindern. Auch beide Kitas waren durch Erzieherinnen und Eltern vertreten. Schnell kamen die Gespräche in Schwung. Dass das Thema Kita-Plätze in Friedrichsfeld so brisant ist, hängt mit der Ankündigung der Evangelischen Kirche zusammen, in den nächsten Jahren bei einem Neubau der Kita die Anzahl der Gruppen in der Wallonenstraße von vier auf drei zu reduzieren.

Gerade angesichts der aktuellen Situation, in der nicht jedes Kind in Friedrichsfeld einen Platz erhalten kann, verwundert es, dass die Stadt Mannheim den Bau einer vierten Gruppe nicht besonders fördert. Wie in einer Pressemitteilung verkündet, will die Stadt aber dafür sorgen, dass es eine Lösung gibt.