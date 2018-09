„Es gehört neues Blut her, neue Ideen“

„Wenn ein Verein ein gewisses Alter hat, dann bleibt er bestehen.“ Erwin Grabenauer ist fest überzeugt, dass dieser Grundsatz auf den Heimatverein Friedrichsfeld zutrifft, dessen Vorsitz er seit 2009 innehat. Stolz zeigt er sich auf das in 23 Jahren Geleistete, froh ist er über das Domizil des Vereins in dem städtischen Gebäude hinter der Halle des Turnvereins 1892.

Knapp 100 Mitglieder zählt der Verein, der vom damaligen Mannheimer Gemeinderat Horst Dieter Grundmann mit neun Mitstreitern im März 1995 gegründet wurde. Als „harten Kern“ bezeichnet Grabenauer die 30 bis 35 Mitglieder, die regelmäßig die Veranstaltungen des Vereins besuchen. Zehn bis 15 davon zählen zum Stamm der ständigen Helfer.

Der Vorsitzende hat sich vorgenommen, durch regelmäßige Angebote die Mitglieder bei der Stange zu halten. So gibt es neben den großen Veranstaltungen „Denkmalfeier“ zur Erinnerung an die Schlacht bei Seckenheim (30. Juni) und dem „Bürgermahl“ zur Erinnerung an den Tag der Ortsgründung (10. Oktober) monatliche Versammlungen, eine Jahresabschlussfeier, Kappenabend und Jahreshauptversammlung.

Zwanzig Maiköniginnen

Auf sehr viel Resonanz stieß der Verein mit seinen Maiköniginnen. Erwin Grabenauer deutet auf die 20 Fotos der Majestäten an der Wand. Sie „regierten“ zwischen 1996 und 2016. „Wir haben das eingestellt, weil es sich immer schwieriger gestaltete, geeignete Kandidatinnen zu finden.“ Das kann natürlich auch an den vielen Terminen liegen: 30 musste die letzte Maikönigin absolvieren. „Das wirkt vielleicht abschreckend“, meint Inge von Beeren, die Pressereferentin.

Es existieren allerdings Überlegungen, den Brauch zum 25-jährigen Bestehen des Vereins in zwei Jahren wieder aufleben zu lassen. Zudem möchte Grabenauer am Denkmal für die Schlacht von Seckenheim das alte Friedrichsfelder Wappen mit Blumen darstellen. Schließlich soll es eine Matinee mit Reden, Musik und Festvortrag geben. Das und die laufenden Ausgaben finanziert der Verein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Zudem gibt es einen Sponsor, der nicht genannt werden möchte. Bis zu seinem Tod war übrigens Walter Uhrhahn, der auch als freier Mitarbeiter für unsere Zeitung schrieb, der wichtigste Mäzen des Heimatvereins.

Schwerpunkt des kleinen Museums, das auf Anfrage geöffnet ist, bildet die Sammlung von Exponaten der Deutschen Steinzeug (heute Friatec). „Walter Uhrhahn und Otmar Sester waren bei der Deutschen Steinzeug beschäftigt, deshalb haben wir große Bestände über diese Firma“, erläutert Erwin Grabenauer. Eine Vitrine ist gefüllt mit Funden aus der Kiesgrube: versteinertes Holz, Mineralien und Mammutzähne. Ebenfalls ein Hingucker: das große Diorama, das die Schlacht von Seckenheim (1462) darstellt.

Besonders stolz ist der Vorsitzende auf das Archiv. „Das ist enorm. Was in den letzten 50 Jahren in Friedrichsfeld passiert ist, das haben wir hier gesammelt.“ Die Fülle macht aber auch Arbeit. In einem Nebenraum ordnet Friedrich Bode gerade hunderte von Bildern. Viele stammen von Privatleuten, andere von dem vor einigen Jahren verstorbenen Pressefotografen Günter Thomas. Das Problem: Die meisten Bilder sind unbeschriftet. Eine anspruchsvolle Aufgabe wird es sein, herauszufinden, wer oder was darauf zu sehen ist.

Wie sieht Erwin Grabenauer die Zukunft des Heimatvereins? „Es gehört neues Blut her, neue Ideen“, antwortet der Vorsitzende. „Aber es ist schwierig, jemanden zu finden.“ „Junge Leute bräuchten wir“, pflichtet ihm Inge von Beeren bei. Und sie hat auch eine Idee, wie man welche gewinnen könnte: „Wir sollten Führungen für Schulklassen machen. Als ehemalige Lehrerin würde ich das gern übernehmen.“ Erwin Grabenauer möchte einen Empfang für Neubürger veranstalten: „Der könnte neue Mitglieder bringen.“

