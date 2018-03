Fabian spielt zum Auftakt

Anzeige

Den musikalischen Auftakt zur Jubilarfeier der Kantorei der Calvinkirche in Friedrichsfeld machte der zehnjährige Fabian Reichert. Auf seiner Trompete spielte er ein Stück von Marcello, Claudia Schwabe begleitete ihn an der Orgel. Die restliche musikalische Untermalung des Gottesdienstes übernahm die Kantorei mit Werken von Bach, Standford und Melchior Franck.

Anschließend ging t es zur Feier in den frühlingshaft geschmückten Gemeindesaal. Nach dem Sektempfang erwartete alle ein abwechslungsreiches Programm, das von den Brüdern Fabian und Thomas Reichert an Trompete und Klavier eröffnet wurde.

Ereignisreiches Jahr

Der erste Vorsitzende Bernd Binder blickte auf das vergangene, ereignisreiche Jahr, welches dem Chor unzählige Einsätze abverlangte. Zu den besonderen Höhepunkten zählte für die Kantorei unter anderem die Teilnahme am Chorfest in Heidelberg, das Konzert im November und der Singgottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag.