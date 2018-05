Fahrer bei Überschlag verletzt

Anzeige

Mit leichten Verletzungen, die er sich bei einem Verkehrsunfall zugezogen hatte, ist ein 27-jähriger VW-Fahrer am Sonntagabend in eine Klinik eingeliefert worden. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 597 von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld unterwegs, als er in Höhe einer Kleingartenanlage zunächst nach rechts auf den Grünstreifen geriet und sich dann beim Gegensteuern auf der Fahrbahn überschlug.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 27-Jährige alkoholisiert war. Ein erster Test ergab über 1,1 Promille. Anschließend wurde in der Klinik eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug wurde bei dem Überschlag total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen, so die Polizei. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird noch überprüft. red/pol