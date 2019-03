Fahrer in Lebensgefahr

Lebensgefährlich verletzt hat sich der Fahrer dieses Autos. © priebe

Bei einem Autounfall im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld ist ein 70-Jähriger am gestrigen Dienstagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Wagen des Mannes gegen 12.40 Uhr eine Böschung am Friedrichsfelder Weg hinab und überschlug sich dabei mehrfach. Anschließend wurde der Mann vor Ort versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 70-Jährige war in einer Linkskurve in Richtung Rheinau von der Fahrbahn abgekommen. Noch auf der Straße hatte er offenbar versucht gegenzusteuern. Der Wagen wurde bei dem Sturz total beschädigt und es entstand ein Sachschaden von rund 50 00 Euro. Auf der Straße kam es aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauerten gestern noch an. red/pol

