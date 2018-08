Anzeige

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist am vergangenen Donnerstag gegen 17.50 Uhr ein auf einem Anhänger in der Lembacher Straße abgestellter Pkw in Brand geraten. Trotz einer frühzeitigen Entdeckung durch Passanten brannte das Fahrzeug nach Angaben der Polizei von gestern vollständig aus. Durch dden Brand wurden zudem der Anhänger sowie ein weiterer Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der anhaltenden Trockenheit griffen die Flammen auch auf den angrenzenden Grünstreifen über. Die durch den Brand entstandene Rauchsäule war weithin sichtbar. Das Feuer wurde letztendlich durch die hinzueilende Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. red/pol

