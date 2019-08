Familiensporttag beim Ski Club

Zu einer Spaßolympiade mit Kindern und Eltern lädt der Friedrichsfelder Ski Club ein. Am Samstag, 17. August, findet auf der Tennisanlage in der Sulzer Straße der 1. Familiensporttag des FSC statt. Ab 14 Uhr können sich Kinder und Eltern an verschiedenen Spielstationen messen. Ab 17 Uhr glüht der Grill, denn nach der Anstrengung soll es auch eine Stärkung für alle geben.

Die Teilnahmebedingungen sind sehr einfach: Jedes teilnehmende Kind braucht auch einen Erwachsenen (zum Beispiel Mama, Papa, Opa oder Oma), mit dem es die, nicht sehr laufintensiven Stationen, absolvieren kann. Außerdem werden Sportschuhe benötigt, die auch Tennissand abbekommen dürfen. Da der Tag mit einem gemeinsamen Grillen endet ist auch die Teilnahmegebühr praktisch angepasst: entweder ein Kuchen oder ein Salat. Es darf übrigens jeder mitmachen, eine Mitgliedschaft im Ski Club ist nicht Bedingung.

Zur besseren Planung ist eine Anmeldung bis 14. August erforderlich und zwar bei Claudia Schulz, Email: claudia.schulz@friedrichsfelder-skiclub.de . -ion

