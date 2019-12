FC Germania feiert Weihnachten

Zu einer schönen Tradition geworden ist der Jahresabschluss beim FC Germania Friedrichsfeld in Form der Weihnachtsfeier. Am Sonntag, 8. Dezember, lädt der Fußball-Verein ab 16 Uhr in den Bernhardushof in der Kolmarer Str. 86 ein. Neben besinnlichen Worten und sportlichen Fakten stehen die Vereinsehrungen im Mittelpunkt. Dann werden wieder Mitglieder für ihre langjährige Treue zum FC Germania ausgezeichnet. Die Kür des „Spieler des Jahres“ sowie Informationen über die Jugendabteilungen runden den ersten offiziellen Teil ab.

Krönender Schluss- und Höhepunkt ist dann das Theaterstück „Der verlorene Schlüssel“, bei dem die Schauspielgruppe der Friedrichsfelder Fußball wieder einmal zum Angriff auf die Lachmuskeln ansetzen wird. Weiterhin wird es ein Gewinnspiel geben, für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. red

