Fest der Calvin-Gemeinde

Das Gemeindefest er evangelischen Gemeinde findet am Sonntag, 23. September, statt. Los geht es mit dem Familiengottesdienst um 10.30 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche. Anschließend spielt die Vereinigung der Handharmonikafreunde zum Frühschoppen und Mittagessen. Das Nachmittagsprogramm beginnt mit der Kantorei und dem Flötenkreis. Weiter geht es mit den Kindern der Kindertagesstätte und Spirit of Music, dem Modernen Chor des GV Liederkranz. Den musikalischen Abschluss machen dann die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins.

Neben einem leckeren Mittagesen gibt es auch ein großes Kuchenbüffet. Im Kinderzelt wartet ein reichhaltiges Programm auf die kleinen Gäste außerdem gibt es um 15 Uhr eine Zaubervorführung in der Kirche. Natürlich gibt es auch für die Kinder eine eigene Tombola. Neu ist in diesem Jahr der Flohmarkt. Die beliebte Tombola sowie ein Bastel- und Töpferwarenverkauf sowie in Bücherflohmarkt runden das umfangreiche Programm ab. -ion

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018