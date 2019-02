Flotte Gardetänze mit Federvieh und zauberhaften Glitzerfeen

Die Garden sind der Stolz und das Aushängeschild der Schlabbdewel. Das zeigte sich schon sehr eindrucksvoll beim Einmarsch zur Prunksitzung, als die Bühne kaum genug Platz für die große Zahl der Mädchen bot. Stolz ist man auch auf ihre Erfolge: Von den Gardebällen der Region kamen sie stets mit einer großen Anzahl an Pokalen zurück, die nun alle einmal gezeigt wurden. Und es waren ausschließlich vordere Plätze, die die Tänzerinnen belegten. Klar, dass die Tänze der Garden da auch einen Großteil des Programms der beiden Prunksitzungen einnahmen. Doch es gab noch mehr, was die Schlabbdewel ihrem begeisterten Publikum boten. Bestritten wurde das Programm, wie immer, fast nur mit eigenen Kräften.

Am Beginn stand die Begrüßung: Unter den zahlreichen Gästen im Saal machte Sitzungspräsident Mathias Baier auch jede Menge Vertreter befreundeter Vereine aus. Los ging es im gut fünfstündigen Non-Stopp-Programm mit den Allerkleinsten, den Purzeln, die auf einen verrückten Bauernhof einluden. Gleich drei Tanzmariechen, Laura Gärtner, Emilia Reiss und Tessa Wäckerle, gibt es bei den Schlabbdewel; sie durften sich mit einem Medley präsentieren.

Zu sehen gab es später noch die Marschtänze der Jugend-, Junioren- und Aktivengarde. Sehr aufwändig, vor allem was die Kostüme angeht, waren die Schautänze. Zum Beispiel der Schautanz der Jugendgarde mit dem Titel „Und es gibt sie doch“. Gemeint waren damit die Feen, die sogar leuchteten. Sie kamen so gut an, dass das Publikum gleich eine Zugabe einforderte. In den Wilden Westen entführte danach die Juniorengarde, während die Aktivengarde ihre Tanznummer „Oben auf dem Berg“ präsentierte.

„Pudelnaggisch“ an der Quetsch

Neben den Trainern und Betreuern leistete auch das Nähteam ganze Arbeit und sorgte für wunderschöne Kostüme. Zu den Schneiderinnen gehörte Margot Petzinger, dienstälteste aktive Elferrätin, Ex-Prinzessin und Trägerin des Ordens „Goldener Teufel mit fünf Brillanten“.

Sitzungsmusiker Ralf Siegel sorgte nicht nur für die passende Musik bei den Ein- und Ausmärschen, er verstand es auch, das Publikum immer wieder in Stimmung zu versetzen. Da wurde das Lasso geschwungen, und auch die schon traditionelle Bobfahrt durfte nicht fehlen.

Jeanette Friedrich stand an diesem Abend zum ersten Mal auf der Schlabbdewel-Bühne, doch die stimmgewaltige Musical-Darstellerin hatte die Zuhörer sofort im Griff und begeisterte sie; wer sie schon als Akteurin im Capitol erlebte, war nicht überrascht, wie souverän sie es schaffte, das Publikum zum Mitmachen zu bewegen. Das war dann auch die zweite Rakete des Abends wert.

Ein weiterer musikalischer Beitrag kam von Horst Karcher, dem Mann mit der Quetschkommod` und seinem unvermeidlichen Hit „Pudelnaggisch“. Männer im Allgemeinen und und die Anwesenden im Besonderen nahmen danach die Crazy Ladies tänzerisch aufs Korn. Ins Morgenland mit seinen liebreizenden Haremsdamen und einem unerbittlichen Eunuchen entführten die Dewel-Boys. Unterschiede und Generationenkonflikte zwischen einer jungen coolen Gardistin und einem schon etwas älteren Elferrat schilderten Samantha Riesland und Mathias Baier, bevor Schlabbdewel-Senator Alexander Fleck ein geschliffenes Protokoll ablieferte, das von den Geschehnisse in Mannheim, Deutschland und der Welt berichtete. In gewohnter Manier war der Vortrag vom „Mann mit dem Koffer“, Manfred Baumann. Über die Ereignisse in Friedrichsfeld berichteten die beiden Nachbarn aus der Neudorfstrasse Karin Lutz und Dieter Baier, während „Sizilianer“ Salvatore di Angelo von seiner Frau Rosalia erzählte, die er fast so sehr liebte wie den Ramazotti. Man hatte ihn längst erkannt, es war Gerd Gohlke, der schon seit einigen Jahren auf der Schlabbdewel-Bühne steht.

Stadtprinzenpaar zu Gast

Zum großen Finale trafen sich alle Akteure noch einmal auf der Bühne, um gemeinsam mit dem begeisterten Publikum das Friedrichsfeld-Lied zu singen. Und als die ersten Gäste schon gegangen waren, andere wiederum zur Musik von Ralf Siegel tanzten, da kam dann doch noch das Mannheimer Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. – allerdings ohne viel Protokoll: Nachdem beide ihr Motto verkündet hatten, mischten sie sich unter die Gäste und tanzten fröhlich mit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019