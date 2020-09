Franz Kain begeistert auf „ganz besonderer Bühne“

Wegen des großen Erfolgs hat sich die Kantorei in Friedrichsfeld dazu entschlossen, die Kulturdienstage auch nach den Ferien fortzuführen, jetzt allerdings immer nur noch am jeweils ersten Dienstag des Monats. Gleich zum Auftakt der zweiten Runde konnte Kantorei-Vorsitzender Bernd Binder Franz Kain begrüßen. Der Kabarettist ist in Friedrichsfeld bestens bekannt, hatte sein Soloprogramm „Ein Quantum Quellmänner“ auch schon einmal im Vorfeld des Gemeindefestes präsentiert.

Der ehemalige Zeitungsredakteur kann auf 30 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken, gehört seit 1990 zu den Weinheimer Spitzklickern und hat zu deren 20-jährigem Bestehen ein Buch mit dem Titel „Sie haben ja keine Vorstellung“ herausgebracht. Ein Titel, der in Corona-Zeiten eine ganz neue Bedeutung bekommen hat, denn lange Zeit gab es ja wirklich keine Vorstellungen. Umso mehr freue er sich, hier in Friedrichsfeld auftreten zu dürfen, sagte Franz Kain.

Seit März stehe er nun zum ersten Mal wieder auf einer Bühne. Und auf was für einer, denn sie befindet sich ja zwischen zwei Kirchen. Zum Auftakt läuteten die Glocken quasi um die Wette. Außerdem gebe es hier auch eine „Ökumenetür“ so Kain in Anspielung auf die Tür zwischen den beiden Geländen der evangelischen und katholischen Gemeinde. „Gibt es hier gelebte Ökumene?“, fragte Kain unter dem Beifall der begeisterten Zuhörer. Für alle jene, denen sein Programm dennoch zu langweilig sei, empfahl er das Bücherregal vor dem Gemeindehaus: „Hier gibt es alles, vom Krimi bis zum Kochbuch.“

Natürlich machte niemand Gebrauch davon, denn in rasendem Tempo machte Kain weiter, sinnierte auch über die Namen, die moderne Eltern ihren Kindern geben. Ganz speziell wird es, wenn man sie, wie von vielen Prominenten vorgemacht, nach dem Ort oder dem Tag der Zeugung nenne. „Oder möchten Sie vielleicht begrüßt werden mit den Worten: „Guten Abend, Kerwe-Montag?“

Zustimmende Blicke und Zurufe gab es beim Thema Ausmisten. Man habe ja viel Zeit, da mache man sich mal an die alte Kleiderbox, die schon zwanzig Jahre auf dem Speicher steht. Was da so alles zum Vorschein kommt, beispielweise ein Trainingsanzug aus Ballonseide in den Farben blau-türkis-orange, in dem garantiert nie trainiert wurde. Alles, was im Speicher ausgeräumt werde, komme erst mal ins Zwischenlager Garage: „Weil man es ja noch mal durchschauen muss.“

Die Gags von Franz Kain waren wieder mitten aus dem Leben gegriffen, und so erkannte sich manch einer der Besucher wieder oder fühlte sich gar ertappt, sei es nun bei der Tupperparty oder bei der Drängelei an der Supermarktkasse. Viel zu schnell war die Stunde vergangen. „So viel gelacht habe ich schon lang nicht mehr!“, sagte eine Besucherin. Das ist wohl das größte Kompliment für den Künstler. -ion

