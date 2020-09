Freunde der Bücherei tagen

Die bereits für den März geplante Mitgliederversammlung des Büchereifördervereins in Friedrichsfeld findet nun am Dienstag, 22. September, 19.30 Uhr, in der Vereinsgaststätte des FC Germania auf dem Sportplatz statt. Neben den Berichten der Vorsitzenden und der Kassiererin stehen turnusmäßig auch wieder Neuwahlen auf der Tagesordnung. Weiteres Thema wird das 25-jährige Bestehen sein, welches der Förderverein in diesem Jahr eigentlich feiern wollte. Die Zweigstelle der Stadtbibliothek verfügt über knapp 10 000 Medien. Ihr Schwerpunkt liegt bei Familien mit Kindern im Vor- und Grundschulalter. -ion

