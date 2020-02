Friedhof bald per Ruftaxi erreichbar?

Von Torsten Gertkemper

Seien es die Anbindung des Friedhofs an den öffentlichen Nahverkehr, ein möglicher Zebrastreifen unweit des Südbahnhofs oder das Stadtbezirksbudget: Neben der baulichen Entwicklung des Stadtteils Friedrichsfeld (wir berichteten) standen auch andere Themen auf der Tagesordnung des Bezirksbeirates am Mittwochabend. Nicht alle wurden während der Sitzung behandelt. Manche von ihnen gelten durch eine Stellungnahme der Verwaltung, die im Vorfeld verschickt wurde, als erledigt.

Anbindung des Friedhofs: Die Stadtverwaltung will eine mögliche Erschließung des Friedrichsfelder Friedhofs mit einer Ruftaxi-Linie prüfen. Eine Anbindung an die in Friedrichsfeld verkehrenden Buslinien 43 und 46 sei hingegen nicht möglich. Die Unterführung am Straßburger Ring sei für Linienbusse nicht befahrbar. Zudem sei die Fahrgastnachfrage voraussichtlich sehr gering. Der Bezirksbeirat hatte die Stadt bei dieser Frage um eine Stellungnahme gebeten. Besonders gehbehinderte Besucher, die kein Auto hätten, kämen schwer zum Friedhof. Ein Grund dafür sei auch der sehr schmale Fußweg am Straßburger Ring.

Zebrastreifen: Die Stadt hat dem Wunsch des Bezirksbeirates eine Absage erteilt, im Bereich Vogesenstraße/Friedrichsfelder Landstraße einen Zebrastreifen anzulegen. An der betroffenen Stelle queren Fußgänger, die vom Südbahnhof zu den Sportplätzen oder ins Gewerbegebiet wollen, die Fahrbahn. Als mögliche Ersatzmaßnahme schlägt die Verwaltung eine Überquerungsstelle mit Mittelinsel vor. Davon könnten auch Personen, die mit dem Rad unterwegs sind, profitieren. Sobald ein Ergebnis vorliege, werde die Verwaltung auf den Bezirksbeirat zugehen, hieß es in der vor der Sitzung verschickten Vorlage.

Stadtbezirksbudget: Die Friedrichsfelder Vereine haben insgesamt einige tausend Euro an Zuschüssen aus dem Stadtbezirksbudget erhalten. Das teilte Bürgerservice-Leiterin Lena Lawinger in der Sitzung am Mittwochabend mit. Der Karnevalsverein Schlabbdewel hat insgesamt 750 Euro für Gardeball und Neujahrsempfang bekommen. 500 Euro gingen als Zuschuss an den Freireligiösen Wohlfahrtsverband, der damit einen Tischkicker für die Schulkindbetreuung finanzierte. Der Turnverein erhielt insgesamt 600 Euro für Rolllmatten und seinen Seniorennachmittag. Der Musikverein bekam 400 Euro. Den selben Betrag erhielt die Interessengemeinschaft Friedrichsfelder Vereine für den Sommertagsumzug. Baubürgermeister Lothar Quast (SPD) zeigte sich erfreut über die Arbeit der Vereine. „Das sind Beiträge zu dem sehr vielfältigen Vereinsleben in diesem Stadtteil“, sagte er.

