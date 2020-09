Friedrichsfeld: Boule-Gruppe des Turnvereins trainiert wieder

Die Montags-Bouler des TV Friedrichsfeld freuen sich seit dem Neustart über steigende Teilnehmerzahlen. Die Gruppe umfasst inzwischen zwölf Männer und Frauen im Alter von 64 bis 81 Jahren. Wie viele andere, so konnten auch die Montags-Bouler des TV Friedrichsfeld ihren geliebten Sport zwischen März - bis vor nicht allzu langer Zeit - nicht mehr ausführen.

Gefunden haben sich alle Teilnehmer innerhalb des Turnvereins. Zuvor waren sie in anderen Abteilungen des TV aktiv oder sind es teilweise immer noch. Mit dem Bau der Boule-Anlage auf dem Sportplatz vor einigen Jahren gab es für viele, die ihren Sport aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ausführen konnten, eine neue Möglichkeit der sportlichen Betätigung. Und so trifft sich die Gruppe nun jeden Montag auf dem Sportplatz. „Der Spaß und die Geselligkeit sollen nicht zu kurz kommen“ so eine Teilnehmerin. Jedes Jahr vor Beginn der Saison und zum Abschluss findet ein gemeinsames Essen statt. -ion

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020