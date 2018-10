Friedrichsfeld darf vorerst durchatmen

Mannheim.Riesiger Jubel bei den Badenliga-Handballern des TV Friedrichsfeld: Mit unbändigem Kampfgeist und Willen feierten die Spieler von Trainer Marco Dubois einen 23:21 (10:9)-Erfolg gegen die HSG St. Leon/Reilingen.

Dank des zweiten Saisonsiegs und nun 4:8 Punkten sieht die Lage beim TVF nun auch wieder etwas rosiger aus. Entsprechend atmete auch Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn nach der Schlusssirene der nervenaufreibenden Partie erstmal kräftig durch: „Das war heute ganz wichtig. Es war sicherlich kein schönes Spiel, aber mit Kampf von der ersten bis zur letzten Minute“, resümierte Kuhn, der gar von einem „dreckigen Sieg“ sprach, der erst in den letzten Sekunden sichergestellt wurde.

Weiterhin ohne den an der Wade verletzten Daniel Schweizer, dafür aber mit einem Christian Veith (Bild) in Torlaune (12/4), entwickelte sich in der ersten Hälfte eine Partie auf Augenhöhe. „Das war komplett ausgeglichen. Wir haben zwei gleichwertige Mannschaften gesehen“, so Kuhn.

Als die Friedrichsfelder nach dem Seitenwechsel aber direkt von 10:9 auf 12:9 und 13:10 (36.) wegsprangen, schien der Heimsieg erstmals greifbar. Doch in der Folge wollten die Gastgeber einfach zu viel, agierten hektisch und dadurch häuften sich die Fehler. Beim 16:17 (43.) hatte St. Leon die Begegnung wieder gedreht und sah beim 17:21 (52.) schon wie der sichere Sieger aus. Dann überschlugen sich die Ereignisse: Erst Peter Embach und dann Christian Veith egalisierten zum 21:21, doch noch waren 180 Sekunden zu spielen. Exakt zwei Minuten vor dem Ende kassierte dann Sven Rüffer eine Zeitstrafe wegen Fußspiels.

Doch gerade in Unterzahl zeigte der TVF Moral: 80 Sekunden vor der Schlusssirene traf Embach zum 22:21 und zog bei dieser Aktion zudem noch eine Zeitstrafe gegen St. Leon. Friedrichsfeld kämpfte verbissen in der Deckung, ließ nur noch einen Wurf von Rechtsaußen zu, den Marc Kolander im Tor glänzend parierte. Aber der Ball kam noch zum Linksaußen der Gäste, doch erneut war Kolander zur Stelle – Julian Doppler setzte danach den Schlusspunkt zum 23:21. me (Bild: Nix)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018