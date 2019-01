Friedrichsfeld: Nachmittag mit Musik, Unterhaltung und Kaffee Turnverein spielt Theater für Senioren

Der Dreikönigstag steht beim Turnverein Friedrichsfeld (TVF) ganz im Zeichen des Seniorennachmittags, zu dem der Verein schon seit einigen Jahrzehnten die älteren Einwohner von Friedrichsfeld und Neu-Edingen einlädt. Die Resonanz war auch in diesem Jahr wieder ungebrochen. Schon weit vor Beginn der Veranstaltung kamen die ersten Gäste, um sich einen guten Platz zu sichern.

Karin und Rolf Lutz hatten mit ihrem eingespielten Team die Veranstaltung organisiert, viele Turnerfrauen backten Kuchen. Die älteren Herrschaften sollen sich einfach ein paar Stunden in der Turnhalle wohlfühlen. Vorsitzender Dirk Kappes begrüßte die Gäste mit guten Wünschen zum Neujahr. Das Bläserensemble des Musikvereines spielte, Jana Kappes trug eine lustige Geschichte vor.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand traditionell das neue Stück der Theatergruppe „Wer kronk is, muss kerngsund soi“, ein Lustspiel in drei Akten, frei nach Uschi Schilling, welches bereits bei der Premiere im Dezember sehr gut ankam. In der „Klinik am Straßburger Ring“ ist der Chefarzt Prof. Dr. Kruber ständig auf der Suche nach seinen Akten und hetzt dafür seine wenig attraktive Sekretärin herum, während Dr. Marc Keller mehr auf sein Aussehen als auf die Behandlung seiner Patienten bedacht ist. Ein besonders schwerer Fall ist der Hypochonder Werner Schnitzler, der nur noch vom Psychopaten Manni getoppt wird. Und so geht es drunter und drüber, die Krankenschwestern haben so ihre liebe Not, Putzfrau Olgas Lieblingslektüre sind die Krankenakten. Und dann kommt auch noch die Frau von der Krankenkasse. Die Gäste jedenfalls waren begeistert und spendeten viel Applaus.

Eine liebe Tradition ist es, dass der übrig gebliebene Kuchen einer sozialen Einrichtung gespendet wird. In diesem Jahr ging er an das Haus Mirabelle in Ladenburg. Das ist eine heilpädagogisch-therapeutische Einrichtung der AWO für junge Menschen. Der Einrichtung mangelt es eigentlich an allem, da sind Spenden, gleich welcher Art, immer willkommen. -ion

