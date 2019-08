Frohsinn fährt zur Buga

Das Ziel des Familienausflugs des MGV Frohsinn ist dieses Jahr die Bundesgartenschau (Buga) in Heilbronn. Die Busfahrt wird am Samstag, 31. August, morgens um 8 Uhr ab „Goetheplatz“ starten, Ankunft in Heilbronn ist gegen 9 Uhr.

Am Vormittag wird die Singgemeinschaft Frohsinn Friedrichsfeld/Sängerbund Seckenheim auf einer der schönsten Bühnen des Gartenschaugeländes, dem sogenannten Holzpavillon, unter Leitung von Dietrich Edinger auftreten und mit flotten Liedern die Gartenschaubesucher erfreuen. Anschließend ist ausreichend Zeit, das Gartenschaugelände nach eigenem Geschmack zu erkunden und in einem der Restaurants einen Happen zu essen.

Die Rückfahrt am Nachmittag erfolgt mit Zwischenstopp zur Einkehr beim „Durstigen Geissbock“ in Kälbertshausen. Ankunft in Mannheim wird vor 20 Uhr sein.

Noch wenige Plätze frei

Der Fahrpreis beträgt 13 Euro, dazu kommt zusätzlich für den Eintritt zur BUGA (Gruppentarif 20 Euro). Personen mit eingetragener Schwerbehinderung (mindestens 50 Prozent) erhalten eine Ermäßigung und zahlen nur acht Euro für den Eintritt. Hierzu ist ein Nachweis der Schwerbehinderung vorzulegen.

Es sind noch einige Plätze frei. Weitere Informationen erteilt Alfred Bauer unter der Telefonnummer 0621/12 28 83 22. Er nimmt auch die Anmeldungen entgegen. -ion

