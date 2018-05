Fronleichnam in der Seelsorgeeinheit

Anzeige

Das Fronleichnamsfest für die gesamte Seelsorgeeinheit St. Martin, bestehend aus den Pfarrgemeinden Edingen, Seckenheim, Neckarhausen und Friedrichsfeld, findet am Donnerstag, 31. Mai um 10 Uhr in Friedrichsfeld statt. Der Festgottesdienst, mitgestaltet vom Caecilienchor St. Bonifatius, beginnt um 10 Uhr in der Friedrichsfelder Pfarrkirche in der Neudorfstraße.

Die Prozession schließt sich an und führt an den Goetheplatz zur ersten Station. Auf dem Schulhof ist die zweite Station aufgebaut. Vor der Kirche feiern die Katholiken dann die dritte Station als Familienstation, gestaltet durch den Kindergarten St. Franziskus und die Erstkommunionkinder.

Auch den Abschluss in der Kirche wird der Musikverein Friedrichsfeld ebenso musikalisch begleiten wie die Prozession. Ferner sind alle Erstkommunikanten eingeladen, die Prozession mit einem Körbchen mit Blumen zu begleiten, die nach und nach auf dem Weg ausgestreut werdensollen. Im Anschluss an den Gottesdienst laden die Pfadfinder zu einem Mittagessen in den Pfarrgarten ein. hat